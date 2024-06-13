Narlıdere Belediyesi'nin çocuklara sanat eğitimi sunmak ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla kurduğu Çocuk Senfoni Orkestrası, 2023-2024 dönemi çalışmalarını Park Orman Narlıdere Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri yaz konseri ile taçlandırdı. Konsere, sanatseverler büyük ilgi gösterirken, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Yıldız, Çağrı Sofu ve İsmail Ay, Meclis Üyeleri, CHP Narlıdere İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Yıldırım da davetliler arasında yer aldı.

Klasik batı müziğinden film müziklerine

Eğitmen hocaları Ender Ünal ve Cüneyt Deniz yönetiminde, klasik batı müziği, film müzikleri ve popüler eserleri başarıyla seslendiren Çocuk Senfoni Orkestrası, yaklaşık 1,5 saat süren konserle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Park Orman Narlıdere’nin büyüleyici atmosferinde sahne alan orkestra, performanslarıyla kulakların pasını silerken, sanatseverlerden büyük alkış topladı.

Başkan Yardımcısı Yıldız’dan teşekkür

Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, konserin ardından yaptığı açıklamada, "Çocuk Senfoni Orkestrası'nın çalışmalarını mutlulukla izliyoruz. Kıymetli çocuklarımıza ve orkestra eğitmenlerimiz Ender Ünal ile Cüneyt Deniz'e, bu güzel akşamı bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Her biri pırıl pırıl olan çocukları yetiştiren ailelerimizi de kutluyorum. Narlıdere Belediyesi olarak çocuklarımızla yürümeye ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Nice güzel akşamlarda tekrar bir araya geleceğiz" dedi.

Destek ve teşekkürler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin teknik destek sağladığı konser, çiçek takdimi ile sona erdi. Bu unutulmaz gecede emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldız, gelecek etkinliklerde yeniden bir araya gelmeyi diledi. Sanatseverler, Çocuk Senfoni Orkestrası’nın büyüleyici performansını uzun süre unutamayacak.