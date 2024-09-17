Narlıdere Belediyesi’nin uzun yıllardır sürdürdüğü Temel Spor Eğitimi ve Sporcu Yetiştirme Kursları, bu yıl da sporseverleri bekliyor. Voleybol, basketbol ve aerobik gibi farklı branşlardan oluşan kurslar, hem çocuklar hem de yetişkinler için fırsatlar sunuyor. Deneyimli antrenörler eşliğinde düzenlenen kurslar, Ekim ayının ilk haftasında başlıyor.

Çocuklar için basketbol ve voleybol kursları , yetişkinler için aerobik

Voleybol ve basketbol kursları, 6-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlenirken, aerobik kursu ise yetişkinleri kapsıyor. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların, 30 Eylül 2024 tarihine kadar Narlıdere Belediyesi Oramiral Güven Erkaya Spor Salonu’na giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Spor kursları, haftada iki gün, toplamda ayda 8 saat sürecek şekilde planlanmış durumda.

"Narlıdere’yi spor dostu kent yapacağız"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır’ sözünü kendimize rehber edindik. Narlıdere’yi söz verdiğimiz gibi spor dostu bir kent haline getireceğiz” dedi.