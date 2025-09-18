“Kadına Şiddetle Mücadelede İşbirliğinin Artırılması Toplantısı”, Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şiddetle mücadelede ortak strateji

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği tarafından organize edilen toplantıya İzmir’in 27 ilçesinden temsilciler katıldı.

Buluşmada, kadın danışma merkezlerinin mevcut çalışmaları, şiddet mağduru kadınlara verilen psikolojik, sosyal ve hukuki destek hizmetleri, önleyici politikalar ve yerel yönetimlerin bu alandaki sorumlulukları ele alındı.

Toplantının açılışında İzmir Kadın Dayanışma Derneği, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleye dair hazırladığı standartlar ve ihtiyaç analizlerini içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından ilçe belediyelerinin temsilcileri kendi bölgelerindeki projelerini ve saha deneyimlerini paylaştı.

Narlıdere’den örnek projeler

Toplantıda konuşan Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Semra Pektopal, belediyenin kadınlara ve dezavantajlı kesimlere yönelik yürüttüğü çalışmaları aktardı. Pektopal, Narlıdere’de hayata geçirilen sosyal destek projeleri, kadınlara yönelik eğitim ve istihdam programları ile şiddet mağdurlarına sağlanan hizmetler hakkında bilgi verdi.

“Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur” diyen Pektopal, yerel yönetimlerin kadınların yaşam kalitesini artırmada ve toplumsal farkındalık yaratmada kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Topyekün mücadele çağrısı

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için belediyeler arası iş birliğinin artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Katılımcılar, kadın sorunlarının yalnızca yerel değil, toplumsal bir mesele olduğunun altını çizerek, “Topyekûn bir mücadele” çağrısında bulundu.

Kadın Danışma Merkezleri’nin, şiddet mağdurlarına yalnızca destek sunmakla kalmayıp aynı zamanda önleyici ve bilinçlendirici çalışmalar yürütmesi gerektiği vurgulandı.

Narlıdere Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu buluşmanın, İzmir genelinde kadınların güçlendirilmesine ve şiddetle mücadelede ortak politikaların geliştirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.