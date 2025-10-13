Merkez bankaları altın alıyor: Fiyat hedefi 5 bin dolar

Öğrencilerin güvenliğini doğrudan ilgilendiren unsurları detaylı biçimde kontrol eden ekipler, denetimler sonucunda eksiklik tespit edilen araç sahiplerine gerekli uyarıları yaparken, tüm kurallara uygun şekilde öğrenci taşıyan servis şoförlerine teşekkür edildi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında yapılan denetimlerde, servis araçlarının evrak ve belgelerinin yönetmeliğe uygunluğu, araçların teknik donanımı ve güvenlik ekipmanları titizlikle incelendi.

Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yer aldığı Servis Denetim Komisyonu, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla ilçe genelinde okul servis araçlarını denetledi.

