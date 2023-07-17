NASA’dan 13 Temmuz’da yapılan açıklamaya göre, Haziran'da başlayan ve Ağustos ortasına kadar devam edecek AEROMMA (Mega Kentlerden Deniz Alanlarına Gözlenen Atmosferik Emisyonlar ve Tepkiler) projesi ile bilim insanları, dünyanın en büyük uçan bilim laboratuvarı olduğu ifade edilen NASA'nın DC-8 uçağını kullanarak kirlilik kaynakları hakkında veri toplamak üzere çeşitli şehirlerin üzerinde alçaktan uçacak.



KUZEY AMERİKA’NIN EN YOĞUN NÜFUSLU ALANLARI ÜZERİNDE UÇACAK



Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve NASA arasında bir iş birliği projesi olduğu belirtilen AEROMMA ile bilim insanları Los Angeles, Chicago, New York ve Toronto dahil olmak üzere Kuzey Amerika'daki en yoğun nüfuslu alanlar üzerinde uçarak hava kalitesini inceleyecek. NASA’nın uçak personeli projenin güvenliğini sağlarken, NOAA’dan bilim insanları da bilimsel araştırmalara liderlik edecek.



“İNSAN KAYNAKLI KİRLİLİK KAYNAKLARI HAKKINDA VERİ TOPLAMAYA ODAKLANIYOR”



Açıklamada, “Genellikle hava kalitesi ve kirliliği ile ilgili araştırmalar, odak noktası olarak ulaşıma- özellikle de otomobil emisyonlarına- öncelik vermektedir. Ancak birçok kentsel alanda motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirlilik geçmişe kıyasla daha azdır. Bu nedenle bu yaz AEROMMA projesini yürüten bilim insanları, insan kaynaklı kirlilik kaynakları hakkında veri toplamaya odaklanıyor. DC-8, kentsel emisyonları ve hava kalitesi ile iklimi etkileyen atmosferik kimyasal reaksiyonları araştırmak amacıyla bir dizi alçak irtifa uçuşu gerçekleştirecek. Bu emisyon kaynakları arasında kişisel bakım ürünleri, temizlik maddeleri, daha küçük gaz yakan cihazlar ve çöp sahaları yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.