Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Naşa beldesine yapılacak 200 öğrenci kapasiteli yeni ilk ve ortaokul alanında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Karaloğlu, Naşa Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ve inşaat ile harita mühendisleriyle birlikte okula ayrılan arsayı gezerek planlar hakkında bilgi aldı.
Yeni okul projesinin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından, yıl sonuna doğru temel atma çalışmalarına başlanması hedefleniyor. Tamamlandığında beldedeki eğitim altyapısına önemli bir katkı sağlayacak olan okul, öğrencilerin modern ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşmasını sağlayacak.
