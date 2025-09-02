Torbalı’da İlk Kez Kitap Günleri: Edebiyatın Kalbi 6 Gün Boyunca Atacak

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Yeni okul projesinin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından, yıl sonuna doğru temel atma çalışmalarına başlanması hedefleniyor. Tamamlandığında beldedeki eğitim altyapısına önemli bir katkı sağlayacak olan okul, öğrencilerin modern ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşmasını sağlayacak.

Kaymakam Karaloğlu, Naşa Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ve inşaat ile harita mühendisleriyle birlikte okula ayrılan arsayı gezerek planlar hakkında bilgi aldı.

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Naşa beldesine yapılacak 200 öğrenci kapasiteli yeni ilk ve ortaokul alanında incelemelerde bulundu.

