Göl, alg patlaması nedeniyle yemyeşil bir görünüme bürünmüş durumda. Alg patlaması, su yosunlarının hızla artması anlamına gelir. Bu durum, su kalitesinin ciddi şekilde bozulduğunu ve çevre için tehlike oluşturduğunu gösterir.

Yosunlar tarafından kaplanmış

NASA'nın Operasyonel Arazi Görüntüleyici-2 aracıyla çekilen görüntüler, Clear Lake'in yosunlar tarafından kaplandığını gösteriyor. Bu yosunlar genellikle fosfor ve azot gibi besinlerin bol olduğu ortamlarda gelişir. Clear Lake, geniş bir balık popülasyonuna ve çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmasına rağmen, zaman zaman alg patlamalarına maruz kalır.

Zehir üreten algler var

NASA'nın açıklamasına göre, gölde 130'dan fazla mavi-yeşil alg türü tespit edilmiş ve bunlardan bazıları insan sağlığına zararlı olabilecek özelliklere sahip. Bazı algler mikrosistin adı verilen zehirli maddeler üretebilir ve bu maddeler insanlara ve hayvanlara zarar verebilir. Ayrıca, algler sudaki oksijeni tüketerek diğer su canlılarının yaşamını tehlikeye atabilir.

Uzmanlar, bu tür alg patlamalarının küresel ısınma ve endüstriyel tarım gibi insan faaliyetlerinin etkisiyle daha sık ve daha tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle madencilik ve tarım gibi faaliyetler, su kalitesini bozarak bu tür patlamaların oluşmasına zemin hazırlıyor.