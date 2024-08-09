Astronotların güvenli dönüşü için SpaceX ile perde arkasında kritik görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

NASA, Haziran ayında Boeing’in Starliner aracıyla UUİ’ye gönderilen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams’ın beklenmedik bir şekilde yeryüzüne geri dönememesi üzerine harekete geçti. Resmi açıklamalarda astronotların durumunun kontrol altında olduğu belirtilse de, içeriden alınan bilgilere göre NASA, SpaceX ile astronotların dönüşü için gizli görüşmeler yapıyor.

NASA’nın gizli planı: SpaceX ile acil durum anlaşması

NASA, Starliner’ın teknik sorunları nedeniyle astronotların dönüşünü güvence altına almak amacıyla SpaceX’in Crew Dragon aracıyla bir acil durum planı geliştirdi. NASA yetkililerinin, astronotların beklenenden daha uzun süre uzayda kalması nedeniyle SpaceX’e ait Crew Dragon aracını kullanma kararı üzerinde ciddi şekilde durduğu öğrenildi. NASA'nın bu süreçte Boeing’e karşı bir yasal hamle yapmayı da değerlendirdiği, ancak durumu şimdilik gizli tuttuğu belirtildi.

Starliner’da saklanan gerçek: NASA neden sessiz?

NASA'nın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, Starliner’ın geri dönüş aracı olarak kullanılma olasılığını hala gündemde tuttuğu görülüyor. Ancak içeriden alınan bilgiler, aracın motor iticilerinde yaşanan ciddi bir teknik arıza nedeniyle bu seçeneğin giderek daha riskli hale geldiğini gösteriyor. Starliner’ın bu sorunları, NASA’nın karar verme sürecinde önemli bir engel olarak ortaya çıkıyor. NASA'nın bu gerçekleri gizli tutarak, halkta panik yaratmaktan kaçındığı düşünülüyor.

SpaceX ile NASA arasında kritik anlaşma

NASA ve SpaceX arasındaki görüşmelerin sonucunda, Crew Dragon’un 24 Eylül'den önce fırlatılması planlanıyor. Bu fırlatma, sadece UUİ’deki astronotların rotasyonunu değil, aynı zamanda mahsur kalan iki astronotun da Dünya’ya dönüşünü sağlayacak. İçeriden alınan bilgilere göre, SpaceX’in bu görev için özel olarak hazırlık yaptığı ve Crew Dragon’un Starliner’ın park ettiği yerden astronotları almak için özel bir modifikasyon geçirdiği iddia ediliyor.

Gizli operasyonun detayları: Astronotların güvenliği için riskli bir plan

NASA’nın Starliner’ı mürettebatsız bir şekilde Dünya’ya döndürmeyi planladığı, bu nedenle Crew Dragon aracının bir kurtarma görevi olarak devreye sokulacağı belirtiliyor. Ancak bu planın yüksek risk taşıdığı, çünkü Starliner’ın park ettiği yerden güvenli bir şekilde ayrılmasının bile sorun yaratabileceği düşünülüyor. NASA’nın bu operasyona dair tüm detayları gizli tuttuğu ve kamuoyuna bu konuda sınırlı bilgi verdiği ortaya çıktı.

NASA ve Boeing arasındaki gerilim tırmanıyor: Starliner krizi derinleşiyor

Bu gelişmeler, NASA ve Boeing arasındaki gerilimi de artırıyor. NASA'nın SpaceX ile yaptığı bu gizli anlaşma, Boeing’e ciddi bir darbe vurabilir. NASA'nın Starliner'a olan güvenini kaybetmesi, Boeing’in gelecekteki uzay görevleri üzerindeki etkisini azaltabilir. Boeing’in ise bu durumu düzeltmek için Starliner üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğü ve NASA’nın güvenini yeniden kazanmaya çalıştığı öğrenildi.

NASA’nın gizli kurtarma operasyonu başarıya ulaşacak mı?

NASA'nın bu gizli planı, astronotların güvenli bir şekilde Dünya’ya dönmesini sağlarsa, uzay ajansı için büyük bir başarı olacak. Ancak Starliner’ın başarısızlığı ve SpaceX’in devreye girmesi, uzay endüstrisinde büyük bir değişimin habercisi olabilir. Astronotların Şubat 2025’te Dünya’ya dönmesi planlanırken, NASA’nın bu gizli operasyonu ne kadar başarılı olacak, bunu zaman gösterecek.