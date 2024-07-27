Perseverance'ın bulguları üzerinde çalışan bilim insanları, milyarlarca yıl önce mikrobik yaşama ev sahipliği yapmış olabileceğine dair işaretler taşıyan bir kaya tespit etti. Büyük Kanyon'daki bir şelaleden esinlenerek "Cheyava Şelalesi" adı verilen, ok ucu şeklindeki bu kaya, Mars'ın geçmişte mikroskobik yaşama ev sahipliği yapıp yapmadığına dair önemli ipuçları içeriyor.

Eski yaşam belirtileri ve kimyasal izler

Perseverance üzerindeki aletlerle yapılan analizler, 1 metre boyunda ve 60 santimetre enindeki bu kayanın eski yaşam tanımına uyan izler taşıdığını gösterdi. Kayanın, gezgin tarafından keşfedilen alanda milyarlarca yıl önce akan su bulunduğunu ve muhtemelen yaşam formları tarafından oluşturulan kimyasal izler ve yapılar sergilediği tespit edildi.

Perseverance'ın keşfi

Perseverance'ın incelediği 22'nci kaya örneği olan "Cheyava Şelalesi", 21 Temmuz'da Jezero Krateri'ne akan su tarafından oyulmuş eski bir nehir vadisi olan Neretva Vallis'in kuzey kenarında bulundu. Gezgindeki "Organikler ve Kimyasallar için Yaşanabilir Ortamların Raman ve Lüminesans ile Taranması (SHERLOC)" cihazı tarafından birkaç defa taranması sonucunda, kayanın organik bileşikler içerdiği görüldü. Bu karbon bazlı moleküller yaşamın yapı taşları olarak kabul edilse de biyolojik olmayan süreçlerle de oluşabileceği kaydedildi.

Ken Farley'in açıklamaları

Pasadena'daki California Teknoloji Enstitüsü çalışanı ve Perseverance projesi ekibinden Ken Farley, "Cheyava Şelalesi, Perseverance tarafından şu ana kadar incelenen en şaşırtıcı, en karmaşık ve potansiyel olarak en önemli kaya. Organik maddeler, mikrobik yaşamın enerji kaynağı olarak kullanabileceği kimyasal reaksiyonları gösteren belirgin renkli noktalar ve yaşam için gerekli olan suyun kayanın üzerinden geçtiğine dair ilk ikna edici tespitleri yaptık" dedi.

David Flannery'in yorumları

Perseverance ekibinden Avustralya'daki Queensland Üniversitesi astrobiyolog David Flannery, "Bu noktalar büyük bir sürpriz. Dünyada kayalardaki bu tür özellikler genellikle yeraltında yaşayan mikropların fosilleşmiş kalıntılarıyla ilişkilendirilir" dedi.

Leopar desenlerinin olası kökeni

Kayada tespit edilen milimetre boyutunda olivin kristalleri ile sülfatın, gezegendeki magmanın kristalleşmesiyle oluşmuş olabileceği ve yaşanamaz sıcaklıklarda kayaya yapışarak biyolojik olmayan süreçlerle leopar desenlerini oluşturmuş olabileceği de ihtimaller arasında yer alıyor. Bilim insanları, antik yaşama dair kesin bulgu için ilave araştırmaların gerekli olduğunu belirtiyor.

NASA'nın Mars'taki keşifleri devam ediyor

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'taki eski yaşam izlerini araştırmaya devam ediyor. Bilim insanları, gözlemlenen izlere dair farklı görüşleri değerlendiriyor ve bu bulguların Mars'ta mikrobik yaşamın varlığına dair önemli ipuçları sağlayabileceğini belirtiyor. Perseverance'ın bulguları, Mars'ta yaşam arayışına dair umutları artırıyor.