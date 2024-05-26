Gliese 12 b, yıldızına Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından daha yakın olsa da, yıldızının daha küçük ve soğuk olması sayesinde yaşanabilir bölgede yer alıyor. Bu da gezegende sıvı suyun bulunabileceği anlamına geliyor. Ancak bilim insanları, yaşanabilirlik için atmosferin de uygun olması gerektiğini vurguluyor.

Venüs'ün sırrı çözülebilir mi?

Gliese 12 b, Dünya ve Venüs'ün arasında bir yüzey sıcaklığına sahip. Bu durum, Venüs'ün neden yaşanabilir olmadığına dair önemli ipuçları verebilir. Araştırmacılar, yeni keşfedilen gezegenin atmosferini inceleyerek bu sorunun cevabına ulaşmayı umuyor.

James Webb Uzay Teleskobu devrede!

Gliese 12 b'nin atmosferinin varlığı ve bileşimi, James Webb Uzay Teleskobu ile yapılacak gözlemlerle daha net anlaşılacak. Eğer atmosfer uygunsa, bu gezegen Dünya dışı yaşam arayışında önemli bir kilometre taşı olabilir.

Yaşanabilir gezegen arayışında yeni bir umut!

Bilim insanları, Gliese 12 b'nin yaşam barındırma ihtimaline temkinli yaklaşsa da, bu keşfin gezegenlerde yaşanabilirliğin nasıl oluştuğunu anlamak için büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor.