Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), iki aydan fazladır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore'un 2025 yılı Şubat ayında SpaceX Crew Dragon uzay aracı ile Dünya'ya döneceğini açıkladı. Astronotlar, Boeing’in yeni Starliner uzay aracıyla gerçekleştirdikleri deneme uçuşu sırasında uzaya gitmişti. Ancak, bazı teknik arızalar nedeniyle dönüş süresi uzamıştı.

Uzay görevi ve geri dönüş süreci

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing Starliner ile ISS'ye doğru yola çıkmıştı. Görev, astronotların kısa süreli bir uzay misyonu gerçekleştirmesi ve Starliner aracının ilk insanlı uçuşunu denemesi amacıyla planlanmıştı. Ancak, uzay aracındaki bazı arızalar ve aksaklıklar nedeniyle astronotlar planlanan sürede geri dönemediler. Bu durum, ISS'deki kalış sürelerinin Şubat 2025'e kadar uzatılmasına yol açtı.

NASA'nın açıklamasına göre, Boeing Starliner uzay aracı mürettebatsız olarak Dünya'ya dönecek. Bu, uzay aracının ilk insanlı görevini tamamladığı bir deneme olarak tarihe geçecek. Astronotlar, SpaceX'in Eylül 2024'te fırlatılması planlanan Crew Dragon uzay aracıyla geri dönecekler. Bu süreç, SpaceX'in NASA için gerçekleştirdiği dokuzuncu mürettebatlı uçuş olacak. Ayrıca, SpaceX'in görevinin ardından geri dönüş için araçta yer bırakılmış olacak, bu da Williams ve Wilmore'un Şubat ayında planlanan görevin sonunda Dünya'ya dönmelerini sağlayacak.

Ticari uzay uçuşları ve sözleşmeler

NASA'nın uzay programları kapsamında Boeing ve SpaceX ile yapılan milyarlarca dolarlık sözleşmeler, ticari uzay uçuşlarının sağlanmasını hedefliyor. Boeing, NASA ile 4,2 milyar dolar değerinde bir sözleşme imzalarken, SpaceX bu alanda 2,6 milyar dolarlık bir sözleşmeye sahip. SpaceX, bugüne kadar NASA için dokuz mürettebatlı uzay uçuşu gerçekleştirdi ve çeşitli ticari görevlerde bulundu. Bu görevlerin yanı sıra, Boeing'in Starliner uzay aracı, şirketin ilk mürettebatlı görev denemesi olarak önemli bir aşamayı temsil ediyor.

Uzay yolculuğunun amacı ve gelecek planları

61 yaşındaki Butch Wilmore ve 58 yaşındaki Sunita Williams, uzay yolculuğunun amacı olarak Boeing Starliner aracının ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Uzay misyonu, Starliner’ın güvenilirliğini test etmek ve gelecekteki mürettebatlı görevler için hazırlık yapmak amacıyla planlandı. Astronotların ve uzay aracının performansı, gelecekteki uzay uçuşları ve ticari uzay programları için kritik öneme sahip.

NASA'nın açıklamaları ve planları, uzay uçuşları ve mürettebatlı görevlerin nasıl yönetileceğine dair önemli bilgiler sunuyor. SpaceX ve Boeing gibi şirketlerle yapılan işbirlikleri, uzay keşfi ve ticari uzay uçuşlarının gelişimini destekliyor.