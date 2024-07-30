Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams için kötü haberler devam ediyor. NASA, Boeing Starliner kapsülündeki itici arızalar ve helyum sızıntıları nedeniyle astronotların dönüş tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi veremedi.

Arızalar ve mahsur kalma süreci

Wilmore ve Williams'ın Haziran ortasında ISS'ten dönmeleri gerekiyordu. Ancak, Boeing'in yeni Starliner kapsülündeki itici arızaları ve helyum sızıntıları, onların ISS'te mahsur kalmalarına yol açtı. Devam eden mühendislik incelemeleri ve testler sonucunda, dönüş tarihlerinin ne zaman olacağı henüz netlik kazanmadı.

NASA'nın ticari mürettebat program yöneticisi Steve Stich, konuyla ilgili açıklamasında, dönüş tarihinin kesinleşmediğini belirtti. Stich, "Amacımız, Wilmore ve Williams'ı Starliner ile geri getirmektir. Hazır olduğumuzda eve döneceğiz," dedi.

Alternatif seçenekler ve testler

Wilmore ve Williams'ın Starliner kapsülüyle geri getirilmesi öncelikli hedef olmasına rağmen, NASA, SpaceX'in Dragon kapsülünü yedek bir seçenek olarak kullanmayı değerlendiriyor. Kapsülün iticileri, New Mexico çölünde gerçekleştirilen testlerin ardından, Starliner'ın kenetlenmesinden önce neyin yanlış gittiğini anlamak için parçalanacak.

Boeing'den Mark Nappi, bu hafta sonu kapsülün iticilerini test edeceklerini ve kapsülün kalkıştan bir gün sonra, 6 Haziran’da yaşanan beş itici arızasını yeniden değerlendirerek sorunun çözümü üzerinde çalışacaklarını belirtti. Kapsülün dört iticisi yeniden çalıştırıldı, ancak arızalı olan beşinci iticinin durumu hala belirsizliğini koruyor.