Phoenix, Dünya'dan yaklaşık 1800 ışık yılı uzaklıkta, yıldızına Merkür'ün Güneş'e olan mesafesinden 6 kat daha yakın bir konumda bulunuyor. Maruz kaldığı yüksek radyasyon nedeniyle atmosferi olmaması beklenirken, bu gezegen kabarık bir atmosfere sahip. Dünya'nın 6,2 katı büyüklüğündeki Phoenix, yıldızı etrafındaki bir dönüşünü 4,2 günde tamamlıyor.

Gezegenin özellikleri

Resmi Adı: TIC 365102760 b

TIC 365102760 b Sınıfı: Sıcak Neptün

Sıcak Neptün Büyüklüğü: Jüpiter ve Dünya arasında

Jüpiter ve Dünya arasında Özellikler: Beklenenden daha küçük, yaşlı ve sıcak

Beklenenden daha küçük, yaşlı ve sıcak Yoğunluk: Bilinen en yoğun sıcak Neptün'den 60 kat daha az

Bilimsel şaşkınlık ve sorular

Araştırmayı yürüten Sam Grunblatt, Phoenix'in atmosferi konusunda büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Grunblatt, "Bu gezegen bizim düşündüğümüz şekilde evrimleşmiyor. Bu sistemlerden beklediğimizden çok daha büyük, daha az yoğun bir atmosfere sahip gibi görünüyor" diyerek gezegenin tuhaf doğasını vurguluyor. Bu kadar büyük bir ev sahibi yıldıza bu kadar yakın olmasına rağmen atmosferini nasıl koruduğu ise büyük bir soru işareti.

Kırmızı dev yıldızlar ve gelecekteki güneş

Phoenix, ömrünün son dönemlerindeki bir kırmızı dev yıldız etrafında dönüyor. Bu yıldızlar, çekirdeklerindeki hidrojeni tükettiklerinde genişleyerek neredeyse 100 kat daha büyük hale geliyor. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş'in de bu sürece girmesi ve Mars'ın yörüngesine kadar genişleyerek iç kısımdaki gezegenleri yutması bekleniyor.

Gezegenin geleceği

Araştırma ekibi, Phoenix'in yaklaşık 100 milyon yıl gibi kısa bir süre içinde yıldızına doğru savrulup ölmeye başlayacağını öngörüyor. Phoenix'in yıldızına bu kadar yakın olmasına rağmen atmosferini nasıl koruduğu, gezegen sistemlerinin evrimlerinin son aşamalarını anlamak için önemli ipuçları sunabilir.

Dünya'nın geleceği için ışık tutuyor

Bu keşif, Dünya ve diğer gezegenlerin evrim süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Grunblatt, "Bu bize belki de Dünya'nın atmosferinin tam olarak düşündüğümüz gibi evrimleşmeyeceğini söylüyor" diyerek, Phoenix'in Dünya'nın geleceğine dair olası senaryoları gözler önüne serebileceğini belirtiyor.