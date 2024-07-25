Dün, Nasdaq endeksi Ekim 2022'den bu yana en büyük düşüşünü yaşadı, piyasalar 1 trilyon dolarlık değer kaybetti. Bu düşüşün arkasındaki temel nedenlerden biri, teknoloji hisselerindeki sert gerilemeydi.

Teknoloji hisselerindeki düşüşün sebepleri

Google'ın ana şirketi Alphabet ve Tesla gibi teknoloji devlerinin bilançolarında yapay zekâya ilişkin zayıf performans göstermeleri, yatırımcı güvenini sarstı. Bu durum, piyasalarda geniş bir satış dalgasına yol açtı ve Muhteşem 7’li olarak anılan büyük teknoloji şirketlerinin değerlerinde ciddi düşüşlere sebep oldu.

Uluslararası piyasaların etkisi

Nasdaq'daki bu sert düşüşler, uluslararası piyasaları da etkiledi. Borsa İstanbul VIOP akşam seansında da negatif bir seyir izlendi, küresel endişelerin etkileri hissedildi.

Alphabet ve Tesla'nın yapay zekâ stratejileri

Alphabet CEO'su Sundar Pichai'nin sermaye harcamaları konusundaki açıklamaları ve Tesla'nın finansallarındaki zayıflıklar, yapay zekâ stratejilerinin gelecekteki potansiyelini sorgulatan ana unsurlar arasında yer aldı.

Küçük sermayeli şirketlere yöneliş

Muhteşem 7’li'nin düzeltme yaşamasıyla birlikte yatırımcılar, büyük teknoloji şirketlerinden küçük sermayeli şirketlere doğru kayış gösterdi. Bu durum, Russell 2000 endeksindeki yükselişi destekledi ve Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri artırdı.

Gelecek beklentiler ve incelemeler

Önümüzdeki haftalarda Amazon, Apple ve Meta gibi dev şirketlerin bilançoları piyasaların yönü üzerinde kritik bir rol oynayacak. Analistler, bu düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirirken, yatırımcıların daha fazla bilanço verisine ihtiyaç duyduklarını vurguluyorlar.

Nvidia'nın durumu

Nvidia'nın yapay zekâ endişeleriyle değer kaybetmesi ve yaklaşan bilanço açıklama tarihi olan 28 Ağustos'un piyasalar için önemli bir katalizör olacağı belirtiliyor. Dün yaşanan bu sert düşüş, teknoloji hisselerindeki kırılganlığı ve piyasalardaki dalgalanmaların etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Yatırımcılar, gelecek dönemde şirketlerin performanslarına ve yapay zekâ stratejilerine odaklanmaya devam edecek gibi görünüyor.