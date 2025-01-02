İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi’nin önemli bir ayağını oluşturan “Nasıl Bir İzmir” panel serisi devam ediyor. Şehrin uzun vadeli stratejilerini şekillendirecek bu etkinliklerden beşincisi, 4 Ocak’ta İzQ Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bölgesel kalkınma ve kentsel inovasyon paneli

Bu panelde, bölgesel kalkınmanın kültürel dinamikler ve öncelikli ihtiyaçlar çerçevesinde nasıl sağlanabileceği ele alınacak. Ayrıca kritik kentsel hizmetlerin daha sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirilmesinde sosyal inovasyonun rolü tartışılacak. Alanında uzman isimler; Prof. Dr. Aykut Lenger, Prof. Dr. Erkan Erdil ve Dr. Hüseyin Güler, saat 11.00’de katılımcılarla buluşacak.

Şubat 2025’e kadar devam edecek

Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen panel serisi, İzmir’in ekonomik, ekolojik ve toplumsal geleceğine dair derin tartışmalar sunmayı amaçlıyor. Şubat 2025’e kadar devam edecek olan bu seri, İzmir’in öncelikli sorunlarına çözüm önerileri geliştirmeye odaklanıyor.

Şehrin geleceği tartışılıyor

Toplamda sekiz panelden oluşan bu seri, İZPA’nın çalışma alanlarını destekleyecek şekilde tasarlandı. Daha önce “İzmir’in 2074 Vizyonu”, “Gıda ve Tarım”, “Körfez ve Havzalar” gibi başlıklarla yapılan paneller, şehrin geleceğine dair vizyoner bir çerçeve sunuyor. Her panel, İZPA’nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanarak geniş bir kitleye ulaşıyor ve İzmir’in geleceği için kurumsal bir hafıza oluşturmayı hedefliyor.

Sonraki panellerden beklentiler

“Nasıl Bir İzmir” serisi; tasarım, sağlık, ve birlikte yaşam gibi temalarla devam edecek. İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi’ne katkı sağlayan bu paneller, katılımcı ve uzmanları bir araya getirerek şehrin geleceğine dair yeni perspektifler sunmaya hazırlanıyor.