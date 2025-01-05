İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen “Nasıl Bir İzmir” panel serisi, kentin geleceğini şekillendirecek önemli tartışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Beşinci panelde eğitim ve inovasyonun İzmir için önemi masaya yatırıldı.

“Nasıl Bir İzmir” panel serisi devam ediyor

İzmir’in planlama, eğitim, inovasyon ve sosyal gelişim gibi konularını ele alan “Nasıl Bir İzmir” panel serisinin beşincisi, İzQ Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu’nun yaptığı etkinlik, 8 panel ve 8 atölyeden oluşan kapsamlı bir programın parçası olarak dikkat çekiyor.

“Eğitimde büyük bir erozyon var”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Erdil, panelde yaptığı konuşmada, eğitimdeki mevcut durumun geleceğin inşasında önemli bir sorun teşkil ettiğine dikkat çekti. Erdil, şu ifadeleri kullandı: “Eğitimde büyük bir erozyon mevcut. Kamu kaynaklarıyla yetiştirilen öğrencileri yurt dışına kaçırıyoruz. Üniversitelerdeki patent üretimi ise oldukça yetersiz.” Erdil’in bu sözleri, hem akademik çevrelerden hem de katılımcılardan büyük ilgi gördü.

İzmir’in gelecek vizyonu

Panelde, İzmir’in eğitim ve inovasyon alanındaki potansiyeli tartışıldı. İZPA’nın bu tür etkinliklerle, İzmir’i daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir geleceğe hazırlamayı amaçladığı vurgulandı. Eğitim sistemindeki sorunların çözümü için yerel yönetimlerin aktif rol üstlenmesi gerektiği belirtildi.

İZPA’dan İzmirlilere davet

Panel serisi, İzmir’in ekonomik ve sosyal kalkınması için farklı paydaşların bir araya gelmesini sağlayarak ortak bir vizyon oluşturmayı hedefliyor. Atölye çalışmaları ile desteklenen bu etkinliklerde, katılımcıların fikirleri somut projelere dönüştürülüyor. İZPA yetkilileri, panel serisinin önümüzdeki etkinliklerinde kentin farklı sorunlarını ele alacaklarını belirterek İzmir halkını katılımcı olmaya davet etti.