ABD öncülüğünde kurulan ittifak, Sovyetler Birliği tehdidine karşı Batı Avrupa’nın savunmasını güçlendirmeyi hedefliyordu. NATO’nun temel amacı, üyeleri arasında kolektif savunmayı sağlamak ve demokratik değerleri korumaktır. NATO'nun kurucu üyeleri arasında Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve ABD bulunuyordu.

Sovyetler Birliği'ne karşı ittifak

NATO, 1948 Berlin Ablukası gibi olayların ardından, Sovyetler Birliği’nin saldırganlığına karşı bir savunma örgütü olarak kuruldu. ABD, NATO’nun oluşumuyla birlikte üye ülkelere askeri destek sağlama ve komünizmin yayılmasını engelleme kararlılığını gösterdi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, NATO Doğu Avrupa’ya genişledi ve eski Sovyet nüfuz alanlarına doğru genişlemeye devam etti.

NATO ve Türkiye

Türkiye, 1952 yılında NATO’ya katılarak ittifakın güney ve doğu kanatlarına önemli bir destek sağladı. Türkiye, NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahiptir ve birçok NATO misyonuna görev gücü göndermektedir. Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumu, ittifakın güvenlik ve savunma politikaları açısından kritik öneme sahiptir.

NATO’nun en güçlü orduları

ABD: 831 milyar dolarlık askeri bütçe ve 1.4 milyon asker ile NATO'nun en güçlü ordusuna sahiptir. ABD’nin ordusu 13 binden fazla savaş uçağı, 4600 tank ve 360 bin zırhlı araç ile donatılmıştır. Birleşik Krallık: 68 milyar dolarlık askeri bütçe ve 106 bin askeri ile nükleer gücü ve deniz kuvvetleriyle ön plana çıkmaktadır. Türkiye: 520 bin aktif asker, 1069 hava aracı ve 2200'den fazla tank ile NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahiptir. İtalya: 100 bin asker ve 800 hava aracı ile NATO’nun güçlü orduları arasındadır. Fransa: 141 bin askeri, 972 hava aracı ve güçlü deniz kuvvetleri ile Avrupa'nın en büyük ordularından birine sahiptir. Almanya: 62 bin asker, 133 savaş uçağı ve 318 helikopter ile askeri yatırımlarını artırmaktadır. İspanya: 75 bin asker, 139 savaş uçağı ve 327 tank ile güçlü bir kara ve hava kuvvetine sahiptir. Polonya: 100 bin asker ve 468 hava aracı ile NATO’nun önemli üyelerindendir. Kanada: 44 bin asker ve 143 helikopter ile askeri anlamda yatırım yapmaktadır. Yunanistan: 200 bin asker, 194 savaş uçağı ve 1365 tank ile güçlü bir kara kuvvetine sahiptir.