NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin son gününde yoğun bir diplomasi trafiği yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı ve birçok liderle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Müttefik ve ortak devletlerle yoğun görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da, Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Zirve öncesinde bazı liderlerle ayak üstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarını sürdürdü.

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü belirterek, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için çalışmaların başladığını ifade etti. Zelenskiy ise görüşmenin yapıcı geçtiğini ve Ukrayna'nın Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Denizcilik Konferansı düzenleyeceğini açıkladı.

Fransa ile İlişkiler ve Avrupa Birliği üyelik süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştü. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması gerektiğini ve bu konuda Fransa'dan destek beklediğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını vurguladı.

İngiltere'nin yeni başbakanı ile ilk görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer ile de bir ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Starmer'ı yeni görevi için tebrik ederek, iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için yeni adımlar atılabileceğini ifade etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

NATO-Ukrayna konseyi oturumu ve basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na da katıldı. Oturum öncesinde Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile de kısa görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerini tamamladıktan sonra basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek, Türkiye'ye dönüş yolculuğuna başladı.