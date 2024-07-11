2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Batılı ülkelerden Ukrayna'ya hava savunma desteği geldi. ABD, Hollanda, Danimarka ve Norveç'ten oluşan koalisyon, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını sağlama kararı aldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Zirvesi'nde yapılan "NATO Kamu Forumu"nda konuşarak, ABD, Hollanda ve Danimarka'nın Ukrayna'ya F-16 gönderme sürecinin devam ettiğini ve Ukrayna'nın bu yaz F-16'ları uçuracağını belirtti. Austin, NATO'nun büyüyüp güçlendiğini ve Rusya'nın yarattığı zorluklarla başa çıkma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Putin'in Ukrayna'daki savaşı NATO'nun genişlemesinin nedeni değil, sonucudur" dedi.

'Planları uygulamaya geçireceğiz'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO'nun kolektif savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Bu hafta iddialı bir gündemimiz var. İlk olarak Soğuk Savaş'tan bu yana en güçlü olan NATO planlarını uygulamaya geçireceğiz. Bu, herhangi bir yeni tehdide karşı caydırma ve savunma yeteneğimizi önemli ölçüde artıracak" dedi.

'F-16 transferini duyurmaktan gurur duyarız'

NATO üyeleri arasında endüstriyel kapasiteyi ve askeri üretimi artırmak için çalışacaklarını ifade eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek amacıyla askeri ve mali taahhütler üzerinde işbirliğini derinleştireceklerini kaydetti.

Austin, "ABD, Hollanda ve Danimarka'nın oluşturduğu koalisyon, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlamak için kararlılıkla çalışıyor. Bugün Başkan Biden, Hollanda ve Danimarka Başbakanlarıyla birlikte, bu uçakların transferini duyurmaktan gurur duyuyoruz. F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna'nın bu yaz F-16'ları kullanması planlanıyor" dedi.

Norveç 6 adet F-16 hibe edecek

Norveç, hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesi için Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edeceğini duyurdu. Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, duyuruyu Başbakan Jonas Gahr Store yaptı.

Store, Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesinin Rusya'ya karşı yürüttüğü mücadelede hayati önem taşıdığını belirterek, Ukrayna'ya 6 F-16 savaş uçağı hibe etme kararı aldıklarını bildirdi.

‘Ukrayna'nın mücadelesi bizim de mücadelemizdir’

Bakan Eide, Ukrayna'yı desteklemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Bu, sadece Ukrayna'nın özgürlüğünü korumak için değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi, demokrasiyi ve uluslararası hukuka saygıyı korumak için de verilen bir savaştır" dedi. Ayrıca, Ukraynalı savaş pilotlarının eğitimine de destek vereceklerini açıkladı.