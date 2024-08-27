NATO, Polonya'nın hava sahasına giren bir Rus İHA'sı ile ilgili açıklamada bulundu. NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, "Polonya, dün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında muhtemelen bir İHA'nın hava sahasına girdiğini bildirdi. Ukraynalı sivillere ve sivil altyapıya yönelik devam eden bu saldırıları şiddetle kınıyoruz," dedi.

Dakhlallah, Rus İHA'larının ve füzelerinin NATO ülkelerinin topraklarında daha önce birkaç kez bulunduğunu, ancak bu eylemlerin Rusya'nın kasıtlı bir saldırı düzenlediğini gösteren kesin bir bilgi bulunmadığını belirtti. Eylemlerin sorumsuzca ve potansiyel olarak tehlikeli olduğunu vurguladı.

NATO'nun, Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak doğu kanadındaki varlığını önemli ölçüde artırdığına dikkat çeken Dakhlallah, Polonya'da dün havada tanımlanamayan bir nesnenin radarda kaybolduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yoğun bir hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın İHA kullanıldığını ifade etti. Zelenskiy, bu saldırıyı ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak değerlendirdi.