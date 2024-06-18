Stoltenberg ABD’de basın toplantısı düzenledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD’de Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, yeni NATO Genel Sekreteri konusunda müttefiklerin bir karar aşamasına çok yaklaştığını belirtti.

Mark Rutte güçlü bir aday

Stoltenberg, "Bir sonraki Genel Sekreterin kim olacağı konusunda ittifak içinde bir sonuca çok yaklaştığımızın açık olduğunu düşünüyorum. Bence bu iyi bir haber. Mark Rutte'nin çok güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum. Başbakan olarak çok fazla tecrübesi var, yakın bir dostum ve meslektaşım ve bu nedenle ittifakın çok yakında halefime karar vereceğine ve bunun hepimiz için, NATO için iyi olacağına inanıyorum” dedi.

Oy birliği gerekiyor

NATO'da Genel Sekreter seçimi oy birliği ile yapılıyor, bu nedenle herhangi bir adayın 32 müttefikin tamamının desteğini alması gerekiyor. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in de aday olması nedeniyle Romanya, Rutte'nin adaylığına karşı çıkıyor. Bu durum, karar sürecini zorlaştırabilir.

Stoltenberg görevini ekimde bırakacak

Yaklaşık on yıllık görev süresinin ardından Jens Stoltenberg, Ekim ayında Genel Sekreterlik görevini bırakacak. NATO, yeni liderini belirlerken kritik bir süreçten geçiyor.