Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim'de sona ereceği ve Rutte'nin bu tarihte göreve başlayacağı açıklandı.

Hollanda Başbakanı Rutte, Romanya Cumhurbaşkanı'nın adaylıktan çekilmesinin ardından tek aday olarak kalmıştı. Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından istifa etmiş ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görevine devam edeceğini duyurmuştu.

65 yaşındaki Jens Stoltenberg, 2014 yılından beri NATO genel sekreteri olarak görev yapıyordu ve görev süresi Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından 4 kez uzatılmıştı. Stoltenberg, Norveç'te Maliye Bakanı ve başbakan olarak da görev yapmıştı.