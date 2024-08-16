TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında tecrübeli masör Emin Kocaman ile anlaşma sağladı. 65 yaşındaki Kocaman, kariyeri boyunca hem profesyonel hem de amatör birçok takımda görev alarak futbol dünyasında adını duyurmuş bir isim. Kocaman, bu sezon Nazilli Belediyespor'un sağlık ekibinde yer alarak oyuncuların fiziksel durumlarını en iyi seviyeye getirmek için çalışacak.

Emin Kocaman kimdir?

Emin Kocaman, kariyerine Aydınspor’da başladı ve burada 9 yıl boyunca hizmet verdi. Ardından Aydınspor 1923’te 5 yıl boyunca görev aldı. Kocaman’ın kariyerinde Muğlaspor, Çine Madranspor, Fethiyespor, Göztepe, Antalyaspor ve Marmarisspor gibi önemli profesyonel takımlar yer alıyor. Ayrıca, Yıldızspor, Ortacaspor, Sökespor ve Bilecikspor gibi amatör takımlarda da görev alarak futbol camiasında saygın bir yer edindi.