Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen bıçaklı saldırı, yerel ve ulusal çapta geniş yankı uyandırdı. Olayda, 18 yaşındaki Arda K., Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda hücum yeleği, Nazi kaskı ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizledi ve çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçmıştı. Saldırının ardından yakalanan Arda K., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Yurt dışından sipariş etmiş

Saldırının ardından yapılan incelemelerde, Arda K.’nın saldırıda kullandığı yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskının yurt dışından sipariş edildiği ortaya çıktı. 18 Temmuz’da internet üzerinden 2 bin 314 TL’ye satın alınan kask için 30 Temmuz’da bir forum sitesinde ithalat vergisi ve kargonun ne zaman teslim edileceği hakkında yazışmalar yapıldığı belirlendi. Forumdaki başlıkta, ‘Skreewie’ kullanıcı isimli şahıs, kaskla ilgili sorularını diğer kullanıcılara yöneltmişti.

Saldırının ardından forum başlığı silinirken, diğer kullanıcılar ise Arda K.’nın saldırı hazırlığında olduğundan habersizdi.