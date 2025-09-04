Nazilli’de ADEM SODAM Sergisi ve Stantlarına Yoğun İlgi



Nazilli’de düzenlenen ADEM SODAM sergisi ve stant etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Etkinliğe Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Uzm. Dr. Ertuğrul Tetik, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Çevikçevik, Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş ile vakıf ve sağlık çalışanları katıldı.



Kaymakam Huriye Küpeli Kan, ADEM SODAM merkezlerinin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımına önemli katkılar sağladığını vurguladı. Kan, “Kadınlarımızın mesleki becerilerini geliştirerek gelir elde etmelerine destek oluyoruz. Sağlık, aile içi iletişim, aile içi şiddet, hukuk, medya okuryazarlığı, bağımlılık, iş bulma teknikleri gibi birçok konuda eğitimler veriyoruz. Ayrıca iş kurma, kooperatifçilik ve KOSGEB destekleri hakkında bilinçlendiriyor, çocuklarına kreş desteği sağlıyoruz. El emeklerini sergileme imkânı tanıyor, sattıkları ürünlerden gelir elde etmelerini sağlıyoruz. Satılmayan ürünleri ise kendilerine hibe ediyoruz” dedi.



2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Kaymakam Kan, kursiyerler için aileleriyle birlikte doğum günü kutlamaları, sinema gösterimleri, geleneksel oyunlar, uçurtma şenliği, mutfak çalışmaları, kitap okuma etkinlikleri ve bilgi yarışmaları düzenlediklerini de sözlerine ekledi.