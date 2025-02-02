Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçen yıl kurulan Nazilli Arama Kurtarma Derneği, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltılı bir etkinlikte buluştu. Etkinlikte derneğin faaliyetleri, kuruluş amaçları ve gelecekteki projeleri değerlendirildi. Ayrıca, Türkiye'nin büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat Depremi’nin ikinci yıl dönümünde, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi üzerine de önemli açıklamalar yapıldı.

Afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız

Nazilli Arama Kurtarma Derneği Başkanı Özgür Özkan, derneğin kuruluş amacı hakkında bilgi vererek, "Derneğimiz, 2 yıl önce yaşanan büyük deprem sonrası toplumda bilinç oluşturmak ve benzer afetlere karşı hazır olmak amacıyla kuruldu. Eğitimli gönüllü bir ekip oluşturmak, afet anında hızlı ve etkili bir şekilde sahada yer almak en büyük hedefimiz. İlçemizde, ilimizde ve ülkemizde meydana gelebilecek olumsuz durumlarda, vatandaşlarımıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Afet bölgesinde yaşıyoruz, hazırlıklı olmalıyız

Aydın’ın deprem kuşağında bulunduğuna dikkat çeken Özkan, "Ülkemiz, büyük bir afet bölgesinde yer alıyor ve yaşadığımız ilçe de deprem kuşağı üzerinde. Bu nedenle her türlü afete ve özellikle depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Bu sebeple eğitimlerimize ve tatbikatlarımıza devam ediyoruz. Gönüllülerimizle birlikte sürekli olarak yeni eğitimler düzenliyoruz" diye konuştu.

Dernek, gönüllülerinin sayısını artırmayı ve afet konusunda daha fazla kişiyi bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Başkan Özkan, 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlara açık olduklarını belirterek, bu alanda gönüllü olmak isteyen herkesin Nazilli Arama Kurtarma Derneği'ne katılabileceğini duyurdu.

Ekipman desteği ihtiyacı

Başkan Özkan, ekipman ve donanımın sahada yapılan çalışmalar için hayati önem taşıdığını vurguladı. "Yeterli ekipman ve malzeme olmadan, ne kadar eğitimli olursanız olun, etkili bir şekilde çalışmak çok zor. Biz tamamen gönüllülerden oluşan bir derneğiz ve bu sebeple ekipman ve malzeme desteğine ihtiyacımız var. Herhangi bir kamu kurumu veya destekçimiz bulunmuyor. Halkımızın bu tür kuruluşlara destek olmasını rica ediyoruz. Bugün kullanılmayan malzemeler, yarın birilerinin hayatını kurtarabilir" dedi.

Bilinçli toplum için çalışmalar devam ediyor

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen de etkinlikte yaptığı konuşmasında, afetlere hazırlıklı olmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, derneğe ve benzer kuruluşlara yapılacak desteğin önemine vurgu yaptı. Özmen, yerel toplulukların bilinçlendirilmesi ve her kesimin afetlere karşı duyarlı hale gelmesi için çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade etti.