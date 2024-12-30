Aydın’ın Nazilli ilçesinde çekilen ‘Nazilli Atomu’ reklam filmi reyting rekorları kırıyor. Kısa süre içerisinde 5 milyon izlenme sayısına ulaştı. Filmde Nazilli incirinin tanıtımı yapılıyor.

Aydın’ın çok sevilen sanatçı ve oyuncuları olan Coşkun Kemer ve Gülnihal Demir’in başrollerini paylaştıkları Nazilli’de Yeşil Mahalle’de yönetmen Osman Emre tarafından çekimi yapılan ‘Nazilli Atomu’ isimli kısa reklam filmi, sosyal medyada çok kısa bir süre içerisinde izlenme rekorları kırarak 5 milyon izleyiciye ulaşarak büyük bir başarıya imza attığı ve büyük beğeni topladığı belirtildi.

Sanatçı Coşkun Kemer kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında izleyicilerine teşekkür ederek yayınladığı teşekkür mesajında, “Değerli dostlarım Sayın hocamız Osman Emre yönetiminde ve sayın hocam Gülnihal ablamla birlikte oynadığımız ‘NAZİLLİ ATOMU’ İsimli reklam filmimiz 5 milyon seyirciye ulaşmıştır. Bizi takip edip, izleyen siz kıymetli dostlarımıza sonsuz ve içten teşekkürler ediyoruz” dedi.

Aydın’lı sanatçı Coşkun Kemer’in çekmiş olduğu Kısa reklam filmi, Nazilli ilçesinin yerel değerlerinin ve incir ile ilgili olarak yaptığı tanıtım ve sağladığı katkısı ile dikkat çekti.

Sanatçı Coşkun Kemer özellikle Aydın, Nazilli ve çeşitli yerleşim bölgelerinde ekipleri ile bu tür reklam ve normal sinema filmlerinin çekimlerini sürdüreceklerini de belirtti.