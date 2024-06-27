Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bayram süresince Nazilli'deki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek, personellere gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Yeni Mahalle'deki ziyaretinde, personelin yoğun mesai harcayarak şehrin her noktasını temizlediğini vurgulayan Başkan Tetik, şunları dile getirdi, "Bugün Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarımızı ziyaret ettik. Ekibimiz, bayram öncesinde ve sonrasında mezarlıklarda, sokaklarda ve yeşil alanlarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile uyum içinde çalışarak önemli bir görevi başardı. Personel sayımızın yetersiz olmasına rağmen, az sayıdaki çalışanımızla büyük bir özveriyle gereken tüm işleri yerine getirdik. Kısa sürede büyük işler başaran tüm ekibime içten teşekkürlerimi sunuyorum."