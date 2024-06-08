Nazilli Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kuyucak'ın Yöre Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede çevre lokasyonlara yayılan yangının söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın haberini alan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, söndürme çalışmalarına destek sağlanması için daire müdürlerine talimat verdi. Bölgeye; 2 adet su tankeri, 1 adet 22 tonluk paletli ekskavatör, 2 adet pikap araç ve 6 personel sevk edildi.



Ekiplerin gece boyu müdahalede bulunduğu yangında can kaybı yaşanmamasıyla bir nebze olsun teselli bulduklarını kaydeden Başkan Tetik, "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz yangın haberini alır almaz teyakkuza geçerek itfaiye ekiplerine destek verdi. Hava şartları ve iklim nedeniyle yangın kolayca yayıldı ancak ekiplerin müdahaleleriyle herhangi bir can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındı. Özellikle yaz aylarında otların da kurumasıyla yangın riski ne yazık ki artıyor. Halkımıza daha duyarlı davranması, sigara izmariti ve cam şişe atmaması, piknik ateşlerinin söndürüldüğünden emin olunması gibi konularında uyarıda bulunmak istiyorum. Dünya hepimizin, doğa hepimize emanet" dedi.

Editör: Sude Kula