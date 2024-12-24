Nazilli Belediye Başkanı Tetik'ten Bin Kişilik Salon Sözü

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konsere; Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bahar Erdoğan Uludağ, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren konseri Orhan Yeşiltepe yönetirken, sunuculuğunu ise Nurseren Şanlıtürk yaptı. Halk müziğinin eşsiz eserlerinin seslendirildiği konsere vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti.

"Hayalim bu güzel ruhu ülkemize yaymak"

Program sonunda koro üyelerine tek tek teşekkür eden Başkan Tetik; “Ege’den Akdeniz’e, Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya hepsi bizim bölgemiz ve bunu birleştiren de Türk Halk Müziği. Bu kadar güzel bir sanatı böyle icra eden sayın hocamız başta olmak üzere tüm koromuzu tebrik ediyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Nasıl burada hep birlikteysek hayalim bu koro ile tüm Türkiye’yi dolaşmak, bu güzel ruhu tüm ülkemize yaymak. Bu kadar küçük bir salonda bu konseri yaptığımız için sizlerden özür diliyorum. Yıllardır bu salona sıkışmak zorunda kaldınız. Size söz veriyorum; benim hizmet dönemimde bin kişilik bir salon yapmak istiyorum. Çünkü Nazillimiz güzel bir salonu hak ediyor” dedi.