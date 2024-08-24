Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, son dönemde gündeme gelen ses kaydıyla ilgili basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirdi. Toplantıda, tartışma konusu olan ses kaydının içeriğine ve belediyenin kentsel dönüşüm projelerine dair detaylar paylaşıldı. Başkan Tetik ve yardımcısı Selahattin Yılmaz, iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, hukuki adımlar atacaklarını açıkladı.

Karaçay Mahallesi kentsel dönüşüm projesi

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, ses kaydında bahsedilen arazinin Karaçay Mahallesi’nde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilen bir alan olduğunu belirtti. Bu projeyle, müteahhitlerin ilgisini çekmeyi hedeflediklerini ve Nazilli'yi depreme dayanıklı, modern konutlarla yenilemeyi amaçladıklarını söyledi. Tetik, belediyeye ait olan bu alanın yeşil alan olarak planlanacağını ve rant iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

Muhtarlara yardım konusundaki eleştiriler

Toplantıda ayrıca muhtarlara yönelik nakdi yardımların kesilmesiyle ilgili eleştiriler de gündeme geldi. Başkan Tetik, bu kararın tasarruf tedbirleri kapsamında alındığını belirterek, belediyenin diğer yardımlarıyla muhtarları desteklemeye devam ettiğini ifade etti. Elektrik ve internet faturalarının yüksek maliyetleri nedeniyle bazı kısıtlamalar yapıldığını ancak ayni yardımların sürdüğünü dile getirdi.

Selahattin Yılmaz: "Hukuki mücadele başlatıyorum"

Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz ise, ses kaydının rızası dışında paylaşıldığını ve bu durumun hukuki süreç başlatmasına neden olduğunu açıkladı. Yılmaz, ses kaydındaki iddiaların yanlış olduğunu ve bahsedilen arazinin kişisel değil, belediyeye ait olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu alanda kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz ve bunun amacı, Nazilli'yi depreme dayanıklı, modern konutlarla yeniden inşa etmektir" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve ekibi, ses kaydı iddialarını net bir şekilde reddederken, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Kentsel dönüşüm projelerinin, bölge halkının yararına olduğunu ifade eden Tetik, bu süreçte yanlış anlaşılmaları gidermek için gerekli adımları atacaklarını duyurdu.