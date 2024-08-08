Mezbaha Tesisleri’ne giderek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; temizlik ve hijyen alanında kullanılan malzemeler, ekipmanlar ve ilaçlama süreçlerinin yenilendiğini ifade ederek düzenleme ve iyileştirmelerin devam edeceğinin altını çizdi.

1-9 Temmuz tarihleri arasında gerekli düzenlemeleri yapmak üzere geçici olarak kapatılan ve 9 Temmuz itibariyle faaliyetlerine başlayan mezbahada yeni alınan kararların uygulanmasıyla standartlara uygun hizmet verilmesi sağlanacak.

Alınan kararlar;

-İşletmemize küpesiz ve/veya pasaportsuz ve/veya eksik evraklı hayvan kabulü yapılmamaktadır.

-İşletme içerisine yetkili personel haricinde giriş yapılması yasaktır. Bekleme odasının yeri kantarı görecek şekilde ve kamera sisteminin de olduğu bir şekilde yeniden düzenlenmiştir

-Mezbahamızda hayvan kabulü saat 11.00’e kadar yapılacak olup, bu saatten sonra hayvan girişi kabul edilmeyecektir.

-Ücret tarifesi revize edilmiş olup ödemeler etlerin mezbahadan çıkışı yapılmadan önce yapılacaktır.

-Bu kurallar ve düzenlemeler hem personel hem müşterilerimize yazılı olarak iletilmiş olup, standartlara uygun kesim yapmak ve piyasaya sağlıklı et sağlamak ana hedefimizdir.