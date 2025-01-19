Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle’deki vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırmak amacıyla park yapım çalışmalarına başladı. Toplam 2 bin 191 metrekarelik alan üzerine kurulacak park, modern tasarımı ve geniş sosyal imkanlarıyla şehre değer katacak.

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Nazilli Belediyesi 2025'E Hızlı Başladı  (2)
Parkta, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği 395 metrekarelik yeşil alan, çocukların keyifle oynayabileceği 53 metrekarelik oyun alanı ve yürüyüş ile diğer aktiviteler için kullanılacak bin 743 metrekarelik parke kaplı alan bulunacak.

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Parkın kısa sürede tamamlanması için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, projenin tamamlanmasıyla birlikte Yeşil Mahalle'de hem çocuklar hem de yetişkinler donanımlı bir alan kazandırmış olacaklarını ifade etti.

Muhabir: Mehmet Kemal