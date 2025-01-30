Yol yapımından çevre temizliğine, kültür-sanat etkinliklerinden sosyal belediyecilik hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren belediye ekipleri, kısa sürede gerçekleştirdikleri projelerle vatandaşların takdirini kazandı.

Aralıksız bakım çalışmaları

Sadece 30 gün içinde; Şirinevler, Yıldıztepe, Zafer, Karaçay, Yeni, Kurtuluş, Cumhuriyet, Yeni Sanayi, Arslanlı, Mescitli, Yeşilyurt, Yalınkuyu, Sailer, Kızıldere, Güzelköy, Sümer, Bayındır, Aydoğdu, Prof. Muammer Aksoy, İstiklal, Dallıca, Bozyurt, Turan, İsabeyli ve daha birçok mahallede hizmet sunan belediye ekipleri, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in öncülüğünde başlatılan yol yapım ve temizlik seferberliği kapsamında projeleri bir bir hayata geçirdi.

Nazilli halkına daha yaşanabilir bir çevre sunmak amacıyla çalışan ekipler, yolların bakım ve onarımını gerçekleştirirken, temizlik çalışmalarına da aralıksız devam etti. Belediyenin Ocak ayı boyunca yaptığı çalışmalar, yayınlanan video ile vatandaşlara sunulurken, yoğun mesai harcayan ekiplerin hizmetleri sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı.