Pazar günü olması nedeniyle çarşı esnafının ve kalabalığın olmamasını fırsat bilen ekipler, sabah erken saatlerde Ayakkabıcılar Sokağı’nda çatıda detaylı bir çalışma yaptı. Özellikle yağmurlu havalarda esnafın sıkıntı yaşadığı çatının oluk temizliği ve bakımı yapıldı.

Ekipler, esnafın yıllardır çile çektiği sorunları gidermek için harekete geçti ve Uzun Çarşı’daki aydınlatma lambalarının bakımını yaptı. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, vatandaşların taleplerini dinlediklerini ve aciliyet gerektiren durumlarda çalışmaları planladıklarını belirtti. Çatı ile ilgili esnafın yaşadığı sıkıntıları önemseyen ekipler, sağanak yağışlarda olası zararları önlemek için çatıda gerekli tamiratları gerçekleştirdi.

"Ekiplerimiz hızla harekete geçti"

Başkan Tetik, “Esnafımızın başvuruları sonucu çatıda acil müdahale yapılması gerektiği ortaya çıktı. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için hızla harekete geçerek çatıdaki tüm sorunları giderdi. Ayrıca tarihi Uzun Çarşı’da yer değişikliği yaparak parke taşlarını yeniledik. Aydınlatma lambalarının bakımını gerçekleştirirken de eksik olanları tamamladık” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin en kalabalık ve işlek noktalarında gerçekleştirdikleri bu çalışmalarla çarşı esnafına ve vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ortam sunmayı amaçlıyor. Yapılan bakım ve tamirat çalışmalarının ardından, Ayakkabıcılar Sokağı ve Uzun Çarşı’nın daha modern ve güvenli bir görünüme kavuşması bekleniyor