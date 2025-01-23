Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı bölgesindeki manavlara çöp poşeti dağıtarak çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmaya devam ediyor.
Nazilli Belediyesi Çarşı Esnafına Çöp Poşeti Dağıttı (2)

Dağıtım sırasında esnafa çevre temizliği ve atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi konularında bilgilendirme yapan ekipler, özellikle çarşı gibi yoğun insan trafiğinin olduğu bölgelerde temizlik kurallarına daha fazla özen gösterilmesi gerektiğine de ayrıca dikkat çekti. 

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Nazilli Belediyesi Çarşı Esnafına Çöp Poşeti Dağıttı (3)
Çöp poşeti dağıtımıyla çarşı bölgesinde oluşabilecek görüntü kirliliğinin önlenmesi hedefleyen zabıta ekipleri, çevre temizliği ve düzenin sağlanması adına bu tür çalışmaların süreceğini vurguladı.

Muhabir: Mehmet Kemal