Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sonucunda deforme olmuş yollarda kapsamlı bir yenileme sürecine girdi. Yapılan çalışmalar, hem estetik hem de işlevsel açıdan önemli iyileştirmeler sağlıyor.

607/1 ve 613 Sokak'ta yenileme çalışmaları

Bu kapsamda, kullanılamaz hale gelen 607/1 Sokak baştan sona kazınarak stabilize edildi ve yeniden düzenlendi. Ayrıca, 613 Sokak’taki deforme olmuş bölgelerde tamirat işlemleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, bölgedeki yolların daha güvenli ve konforlu hale gelmesini amaçlıyor.

Belediye Başkanı'ndan açıklama

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ilçe genelinde deforme olan yolların tamiratlarının yapılacağını ve kullanılamaz durumdaki alanların baştan sona yenileneceğini belirtti. Tetik, “Nazillimizin en büyük problemlerinden biri bugüne kadar ötelenmiş yol sorunu. Yollarımızı yaparken akılcı ve kalıcı çözümler üretme gayreti ve disipliniyle programlarımızı hazırlıyoruz. İstiklal Mahallemizde de 607/1 ve 613 Sokak’ın tamiratlarının yapılmasıyla ilgili talepler vardı. Ekiplerimiz gerekli saha incelemelerinin akabinde çalışmalara başladı. En kısa sürede yolumuzu tamamlayıp yaya ve araç trafiğine açacağız” dedi.

Yol yenileme projeleri, hem güvenli bir ulaşım hem de yaşam kalitesinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.