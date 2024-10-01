Nazilli Belediyesi ekipleri, Hürriyet Caddesi ile birlikte Karaçay, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde detaylı ot biçme, budama ve çevre temizliği faaliyetlerine odaklandı. Hürriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında orta refüjler ve kaldırımların temizlenmesiyle trafik akışı daha güvenli hale getirilmiş olacağı aktarıldı.

Nazilli'de kışa hazırlık

İlçe genelinde yürütülen budama işlemleriyle ise ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve kötü görünümden arındırılması hedefleniyor.

Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Amacımız, ilçemizi kış mevsimine en iyi şekilde hazırlamak ve vatandaşlarımızın yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek. Çalışmalarımız, ilçe genelinde sürecek ve her mahalleye eşit şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” diyerek tüm ekiplerin özveriyle çalıştığını vurguladı.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, daha düzenli bir çevre ve ulaşım sağlamanın önemine dikkat çekerek ihtiyaçlarının karşılanmasında hızlı bir yanıt aldıklarını dile getirdi.