Aşağı Nazilli’de yol yenileme çalışmalarına hız verildi



Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ve Yeni Sanayi Mahallelerinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yenilenmesi için çalışmalara başladı.



Elektrik, doğalgaz ve telefon hatlarıyla ilgili altyapı çalışmaları sonrasında deforme olan yolların iyileştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, parkeler sökülerek yolların stabilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.



Nazilli genelinde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören tüm yolların yenileneceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Özellikle aşağı Nazilli olarak adlandırılan, devlet karayolunun alt kısmında kalan mahallelerimizde yol yenileme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi.