Nazilli Belediyesi Türk Halk Müziği seçmeleri başlıyor

Nazilli Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Türk Halk Müziği Korosu için seçmelere başlıyor.

Koroya katılmak isteyen adaylar, 9 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilecek.

Seçmeler ise 4 Ekim Cumartesi günü, saat 15.00 – 19.00 arasında Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türk Halk Müziği’ne ilgi duyan ve koro çalışmalarına katılmak isteyen tüm vatandaşları davet eden Nazilli Belediyesi, katılımcılara hem seslerini geliştirme hem de Nazilli’nin kültürel hayatına katkı sağlama imkânı sunulacak.

Bu tür etkinliklerle hem geleneksel müziğin yaşatılmasını hem de sanata ilgi duyan vatandaşların bir araya gelmesini amaçladıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, belediye bünyesinde düzenlenen ücretsiz kurslara katılımın artırılması için çalışmaları genişleteceklerinin de altını çizdi.