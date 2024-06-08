Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki TYT sınavının yapıldığı 4 okulun önünde öğrencilere ve velilere destek olmak amacıyla stantlar kurdu. Belediye görevlileri tarafından sınava giren adaylara su, kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Bu destek, sınav öncesi stresi azaltmak ve öğrencilere moral vermek amacıyla yapıldı.

Zabıta ekiplerinin hazır bekletilmesi

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise sınav öncesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 3 ayrı noktada hazır bekletildi. Sınav saatine yakın bir zamanda 3 öğrencinin imdadına yetişen zabıta ekipleri, gençleri sınav noktalarına zamanında yetiştirdi.

Başkan Tetik'ten destek mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak gençlerin hayatlarının her alanında destekçisi olacaklarını belirtti. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Tetik, onların başarılarının ilçenin ve ülkenin başarısı olduğunu ifade etti