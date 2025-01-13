Çalışma sırasında bölgeden çok sayıda alkol şişesi, plastik atık ve çevreye zarar veren çeşitli çöpler toplandı. Ekipler, doğanın içinde biriken bu atıkların yalnızca çevreye değil, aynı zamanda insan sağlığına da ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti.

Çevre kirliliğinin doğal yaşamı tehdit etmesinin yanı sıra bölge sakinleri için de risk oluşturduğu ifade edildi. Nazilli Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara çevreyi koruma çağrısında bulunarak, atıkların doğaya atılmasının önlenmesi için duyarlılık istedi. Ayrıca, çevre bilincini artırmaya yönelik kampanyaların sürdürüleceğini de duyuruldu.

Yapılan çalışmaların ardından bölgenin doğal güzelliği yeniden ortaya çıkarken, ekipler düzenli olarak bu tür temizlik faaliyetlerine devam edeceklerini açıkladı.