Nazilli Belediyesi’nden çocuklara özel mobil masal bahçesi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mobil Masal Bahçesi projesini basın mensuplarına tanıttı.

Özel olarak dizayn edilen mobil otobüs, pedagojik formasyon eğitimi sertifikalı okul öncesi öğretmenler eşliğinde 3-6 yaş aralığındaki çocuklara okul öncesi eğitim fırsatı sunacak. İçinde oyun alanı, masal köşesi ve etkinlik bölümleri bulunan otobüs,

çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici bir ortam sağlayacak.

Projenin temel hedefleri arasında; eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklara nitelikli okul öncesi eğitim vermek, oyun temelli öğrenme ile çocukların gelişimini desteklemek ve anlatılan masallarla çocukların hayal dünyasını genişletmek yer alıyor.

Nazilli Belediyesi Mobil Masal Bahçesi; hafta içi her gün şehrin farklı noktalarında çocuklarla buluşacak. Program önceden mahalle muhtarları aracılığıyla duyurulurken, tüm çocuklar mahallelerine gelen mobil otobüste keyifli bir öğrenme deneyimi yaşayacak.

Projenin önemine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Mobil Masal Bahçesi ile hem eğitimde eşitliği sağlamak hem de çocuklarımızın hayal gücünü masallarla beslemek istiyoruz. Şehrimizin her noktasına ulaşarak tüm çocuklarımızı bu imkandan yararlandırmak bizim için büyük mutluluk” dedi.