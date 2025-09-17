Nazilli Belediyesi’nden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

Nazilli Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle her yaştan vatandaşı bir araya getiriyor.

Etkinlikler kapsamında 20 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da bisiklet turu yapılacak. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak tur; Çınarlı Kahveleri, Yıldıztepe Muhtarlığı ve 61 Sokak güzergahında devam edecek.

Sağlıklı yaşam ve çevre dostu ulaşım alışkanlıklarının önemine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Sağlıklı yaşamı, çevre dostu ulaşımı ve paylaşım kültürünü yaygınlaştırmak için herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz” dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin, hem çevreye duyarlı ulaşımın teşvik edilmesi hem de vatandaşların birlikte keyifli vakit geçirmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Tetik, hafta boyunca çeşitli etkinlerle Avrupa Hareketlilik Haftası’na dikkat çekeceklerini ifade etti.