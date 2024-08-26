Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

İstiklal Mahallesi 522 Sokak’ta eski ve kullanışsız yolu iş makineleri ile kazıyan ekipler, stabilize işlemlerinin ardından parke taşı döşeyerek bölgede ulaşımı rahatlattı.

Yalnızca estetik değil aynı zamanda fonksiyonel açıdan önem taşıyan yolun yenilenmesiyle bölge sakinlerinin günlük yaşamında oluşan trafik sorunlarının azaltılması ve yayaların güvenliği de sağlanmış oldu.

Nazilli Belediyesi’nin halk odaklı hizmet anlayışıyla çalıştığını ve gelecekteki önemli projelere zemin hazırlayacak çalışmalara imza attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Yol yenileme çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Az zamanda ve az sayıda ekiple güzel işlere imza attık. Bölge halkına daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak için çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız şehrimizdeki tüm yolları modern standartlara ulaştırmak” dedi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri, yolun eski deforme olmuş halinin baştan sona yenilenerek yapılan iyileştirmeyle yaya ve araç güvenliğinin sağlandığını ifade ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.