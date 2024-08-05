Nazilli Belediyesi, işitme engelli vatandaşların belediye hizmetlerine daha etkin bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla Çağrı Merkezi personeline işaret dili eğitimi verdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve İşaret Dili Eğitmeni Tuğra Demirtaş tarafından verilen 120 saatlik kurs, personelin işitme engelli bireylerle daha etkili iletişim kurmasını hedefliyor.

Kursun tamamlanması ve sertifikalar

Eğitim programı başarıyla tamamlayan personeller, sertifikalarını Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in elinden aldı. Başkan Tetik, engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Eğitimin, engelli bireylerin çağrı merkezi aracılığıyla ihtiyaçlarını rahatlıkla ifade etmelerini sağlayacağını ifade eden Tetik, “Bu eğitimle işitme engelli vatandaşlarımız santralimizi aradığında eğitimli personelimizle işaret dili ile iletişim kurup sorunlarını anlatabilecek. Biz de onlara en iyi hizmeti bu şekilde sunabileceğiz” dedi.

Başkan Tetik’in açıklamaları

Başkan Tetik, engelli vatandaşlara hizmet sunabilmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti ve eğitim faaliyetlerinin belediye olarak engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı. “Bu hizmeti yürütecek olan personellerimize teşekkür ediyorum ve hizmetimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye ekledi.

Eğitimin önemi

Nazilli Belediyesi’nin işaret dili eğitimi, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak toplumsal erişilebilirliği artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Eğitimle birlikte, çağrı merkezi personelinin işitme engelli vatandaşlarla daha etkili ve verimli bir şekilde iletişim kurarak, sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması sağlanacak.