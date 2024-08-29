Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki kasap dükkanlarında gıda güvenliği ve hijyen standartlarını denetlemek amacıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Hijyen ve tazelik kontrolü

Denetimlerde, zabıta ekipleri kasapların sağlık belgeleri ve gerekli izinlerini detaylı bir şekilde inceledi. Ayrıca, kullanılan etlerin tazeliği, saklama koşulları ve genel temizlik durumları da titizlikle gözden geçirildi. Ekipler, hijyen standartlarının ve gıda güvenliği kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak için gerekli kontrolleri yaptı.

Eksiklikler için iyileştirme süreci başlatıldı

Denetim sonucunda eksiklikleri tespit edilen işletmelere, bu eksiklikleri gidermeleri için belirli bir süre tanındı. Ayrıca, zabıta ekipleri işletme sahiplerini konuyla ilgili bilgilendirdi ve eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi için gerekli yönlendirmelerde bulundu.

Başkan Tetik: “Sağlık ve güvenlik önceliğimizdir”

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bu tür denetimlerin vatandaşların sağlığını ve gıda güvenliğini korumak amacıyla düzenli olarak yapılacağını belirtti. Başkan Tetik, tüm işletmelerin hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uyması gerektiğinin altını çizerek, bu sürecin önemine vurgu yaptı.