İzmir Selçuk ve Kuşadası sınırında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Bu haberi alan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanması için ekiplerine hemen talimat verdi.

Yangına koordineli müdahale

Nazilli Belediyesi ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleriyle koordineli bir şekilde yangına müdahale ediyor. Canla başla çalışan ekipler, yangını kontrol altına almak için büyük çaba harcıyor.

Başkan Tetik'ten mesaj

Selçuk ve Kuşadası halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tetik, "Böyle bir felaketin yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Tek bir ağacımız bile hepimiz için çok kıymetlidir. Yaşanan aşırı sıcakların otları kurutması ve rüzgarın etkisiyle yangın ne yazık ki çok fazla büyüdü. Tek temennimiz yangının daha fazla büyümeden bir an evvel kontrol altına alınması" dedi.