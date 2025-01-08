Sabah erken saatlerde başlatılan çalışmalarda ana yollar ve ara sokaklarda biriken toz ve çöpler temizlendi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla sokaklar pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu. Kaldırım kenarlarında ve boş arazilerde bulunan yabani otlar kesilerek görsel kirliliğin önüne geçildi. Bilinçsizce moloz bırakılan alanlar ise arındırılarak temiz bir hale getirildi.

Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, özverili çalışmalarından dolayı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmaların yalnızca Ocaklı Mahallesi ile sınırlı kalmayacağını ve ilçenin tüm mahallelerinde benzer temizlik faaliyetlerinin sürdürüleceğini açıkladı.

Temiz bir çevre konusunda vatandaşlardan da destek beklediklerini belirten Başkan Tetik; “Temiz bir çevre, hepimizin ortak sorumluluğu. Belediyemiz düzenli olarak temizlik çalışmalarına devam edecektir ancak vatandaşlarımızın da çevre temizliğine dikkat etmeleri ve kurallara uygun hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu konuda halkımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz” dedi.