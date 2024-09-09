Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevresindeki aperatif salonları, büfeler ve kafelerde kapsamlı bir hijyen ve güvenlik denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimlerle, öğrencilere güvenli ve sağlıklı bir ortam sunulması amaçlanıyor.

Denetimlerin kapsamı

Denetimler sırasında işletmelerin temizlik koşulları, sağlık standartları, gıda saklama yöntemleri ve personel sağlığı detaylı bir şekilde incelendi. Ayrıca, işletmelerin genel güvenlik önlemleri, acil durum çıkışları ve işletme evrakları da kontrol edildi. Bu kapsamlı değerlendirmeler, öğrencilere sunulan hizmetlerin güvenliğini ve kalitesini artırmak amacıyla yapıldı.

Başkan Tetik’ten açıklama

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, denetimlerin düzenli aralıklarla yapılmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Tetik, “Amacımız çocuklarımızın ve velilerimizin içlerinin rahat olmasını sağlamak. Eğitim dönemlerinde okul çevresindeki işletmelerin denetlenmesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda bulunmaları açısından büyük önem taşıyor. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Zabıtadan işletmelere uyarı

Denetimler sonucunda eksiklikleri tespit edilen işletmelere, gerekli düzenlemeleri yapmaları için süre verildi. Zabıta ekipleri, işletme sahiplerine mevzuata uygunluk konusunda bilgilendirme yaparak uyarılarda bulundu.